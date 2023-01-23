شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستدرج إنبى بحثا عن الثلاث نقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق فاركو، فى الثالثة إلا ربع مساء اليوم الاثنين، فريق إنبى باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات ضعيفة، بعدما سقط فاركو بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الجولة الماضية، فيما سقط إنبى أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويرغب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق فاركو، فى تلافى الأخطاء الذى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري، وطالب لاعبيه بالتركيز فى المباراة وعدم ترك مساحات أمام رفيق كابو وأحمد أوفا مهاجمى إنبى والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من محطة إنبى.

ويحتل فاركو المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15.

وفى المقابل، طالب طلعت يوسف المدير الفنى لفريق إنبى، اللاعبين بغلق صفحة فيوتشر والتركيز على المرحلة المقبلة التي تستوجب أن يكون الجميع في قمة التركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن اللاعبين قادرون على تنتفيذ تعليماته لوضع الفريق البترولى في مكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز،برصيد 10 نقاط جمعها من 14 مباراة،فاز في لقاءين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 8 مباريات جعلته يحتل المركز الـ17 بالدورى.