شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته الليلة لمواجهة البنك فى آخر بروفة قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته ضد البنك الأهلي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري، ويدخل المارد الأحمر معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض مباراة الغد في إطار سعيه لتأمين قمة الدوري التي يتربع عليها في الوقت الحالي.

وتعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي هي المواجهة الرسمية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي لمونديال الأندية.

وطالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة البنك الأهلي وعدم الانشغال والتفكير فى منافسات كأس العالم، باعتبار أن موقعة الغد حاسمة فى مشوار الفريق الحمر نحو تأمين القمة وخطوة مهمة نحو استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.