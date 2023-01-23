شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى المحلة لإقامة معسكر مغلق الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الزمالك، اليوم، الاثنين إلى المحلة لإقامة معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة بينهما غدًا الثلاثاء، لاسيما أن التشكيل الذى سيخوض بيه الزمالك المباراة سيشهد تعديلات عديدة، خاصةً أن هناك بعض اللاعبين حصلوا على فرصة حقيقية ولم يتمكنوا من استغلالها.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري وأغلق الزمالك صفحة مباراة الأهلي التي أقيمت أول أمس، السبت، فى الجولة الـ14 للدوري وخسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة، وخاض الفريق تدريباته الجماعية أمس الأحد.

علي الجانب الآخر، يخضع أحمد فتوح وعبد الله جمعة، لاعبا الزمالك، لجلسات نفسية لتأهيلهما من أجل استعادة تركيزهما داخل المستطيل الأخضر والاستفادة من خدماتهما، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضا لها وادت لابتعادهما عن المشاركة مع الزمالك.