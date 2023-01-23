شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة المصري فى الجولة 15 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة المصري، فى المباراة التى تجمعهما فى الثالثة إلا الربع عصر غد، الثلاثاء، باستاد السويس الجديد ضمن منافسا الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويسعى فريق فيوتشر لمواصلة سلسلة اللا هزيمة خلال اللقاء المرتقب مع المصرى، ورفع علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر رصيده فى سلسلة اللا هزيمة مع الفريق إلى 21 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز الثمين الذى حققه فيوتشر على حساب إنبي فى الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتى انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلق أى هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

على الجانب الآخر، يحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز بـ 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14.