شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يناقش بطولات الموسم الجديد فى جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتزعاشور اجتماع لمجلس الإدارة، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد لمناقشة خطة البطولات المقبلة، وكذلك موعد انطلاق الموسم المحلي الجديد.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تفاصيل البطولات التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل، وعلى رأسها البطولة العربية البارالمبية وبطولة مصر الدولية البارالمبية.

وينظم الاتحاد المصرى لتنس الطاولة البطولة العربية البارالمبية والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير المقبل بصالة استاد القاهرة.

وتأتى استضافة البطولة العربية قبل أيام قليلة من بطولة مصر الدولية البارالمبية أيضا، والتي تقام بصالة استاد القاهرة.

ونظمت مصر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتى أقيمت باستاد القاهرة أيضا، ومن بعدها البطولة العربية للأندية والتى شارك فيها 39 فريقا من مختلف الدول العربية.