شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يلتقى الإسماعيلى فى لقاء الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق أسوان، فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى باستاد أسوان الرياضى، فى منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط أسوان أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل الإسماعيلى مع طلائع الجيس بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويسعى أيمن الرمادى، المدير الفنى لتماسيح النيل، لإعادة الفريق لسكة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء الهجمات بشكل صحيح، وحذر من انتفاضة الدراويش فى المباراة.

ويحتل فريق أسوان المركز التاسع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين، وخسر في 7 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 14 هدفا، بينما استقبل مرماه 15 هدفا.

وفى المقابل، يأمل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للإسماعيلى، فى العودة بنتيجة إيجابية بعدما عكف على دراسة فريق أسوان بالفيديو من أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق المنافس، وحذر لاعبيه من خطوره الجانب الهجومي للفريق الأسواني ولاسيما المهاجم الأنجولي “ديلسون كاموني” بجانب المغربي أحمد بلحاج، وطالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط لإعادة الدراويش لمكانه الطبيعى والخروج من الأزمة التى يعيشها.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 8 نقاط من 14 مباراة، حيث فاز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 8 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 19 هدفا.