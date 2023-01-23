شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاوض المقاولون العرب لضم عبد الله محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى غزل المحلة في مفاوضات مع نظيرهم في المقاولون العرب لضم مدافع الفريق عبد الله محمود خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، بدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بصفقات في خط الدفاع والوسط والهجوم لاستمرار النتائج الإيجابية.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بين فريقى المصرى البورسعيدى وغزل المحلة في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف المباراة حيث تقدم محمد جريندو لفريق المصرى البورسعيدى في الدقيقة 49، بينما تمكن أحمد الشيخ من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

ويستعد فريق غزل المحلة حاليا لملاقاة الزمالك ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في 4 و الهزيمة في مثلها.