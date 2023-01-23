شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجيش والزمالك ضد سموحة فى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الثامنة من مباريات دورى السوبر لكرة السلة للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن. ويلتقى كل من طلائع الجيش مع الأهلى، والمصرية للاتصالات مع الاتحاد السكندرى، ومصر للتأمين مع الجزيرة، وسموحة مع الزمالك.

ويتصدر الأهلى ترتيب دورى السلة البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 14 نقطة من 7 مباريات، ويليه الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى ثلاثة ، ويأتى الجيش والجزيرة فى المركزين الرابع والخامس بـ11 نقطة للجيش، و10 نقاط للجزيرة.

ويحتل سموحة المركز السادس بتسع نقاط، ثم التأمين فى المركز السابع، بينما يقع المصرية للاتصالات فى المركز الثامن والأخير بنفس رصيد النقاط.

وفاز فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 77 / 72 في بطولة دوري السوبر للمحترفين فى المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضية بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة في إطار منافسات الجولة السابعة.