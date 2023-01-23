شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن لاعب المنتخب الوطنى للاسكواش مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء الشكوى الخاصة بلاعب المنتخب الوطنى للاسكواش مصطفى عسل، فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح بعض الخطوات التي تم اتخاذها في شأن التحقيق في الواقعة وكشف الملابسات من خلال التواصل مع جميع الأطراف في الاتحاد المصرى للإسكواش والنادى الأهلى وقد تبين الآتى:

•أن اللاعب مصطفى عسل أحد اللاعبين المصريين المحترفين والمصنف الأول عالمياً في لعبة الاسكواش ضمن منافسات منظمة اللاعبين المحترفين للاسكواش (PSA) وهو بذلك يتنافس مع العديد من لاعبي العالم وفى المقدمة منهم اللاعبين المصريين الذين يتصدرون أيضاً التصنيف العالمي .

•تواصلت الوزارة مع النادى الأهلى من خلال اتصال هاتفي بين وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بشأن موافاة الوزارة بأية أسانيد او دلائل تتعلق بالموضوع وكيفية المساندة للاعب كمؤسسات.

•كما تم عقد اجتماع مع الاتحاد المصرى للاسكواش وتم استعراض كافة التفاصيل والملابسات الخاصة بالواقعة وتم التوجيه بضرورة فتح تحقيق موسع لكشف ما تقدم بالبيان.

•وفيما تبين أن هذه شكوى اللاعب مرتكز بالأساس على ما أصدرته منظمة اللاعبين المحترفين للاسكواش (PSA) بمنع والده من حضور المنافسات لمدة 10 أشهر بعد التحقيق حول وجود بعض الخلافات مع المنظمة أو مع الجهات الراعية.

•وأن الوزارة تؤكد استمرار حرصها على دعم اللاعب ورعايته خاصة في ضوء تمتع اللاعب برعاية مالية من شركة حديد عز وهو الأمر الذى لا يتعارض مع رعاية بنك cib لغيره من اللاعبين المصريين الأمر الذى تحرص عليه الوزارة ليس في لعبة الاسكواش فقط ولكن في جميع اللعبات ولكافة أبطالنا وخاصة الواعدين منهم.

•بالإضافة إلى ما تم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشأن حصول اللاعب على منحة دراسية مجانية وتأجيل امتحاناته حتى يتسني له استكمال دراسته مع مراعاة ارتباطاته الدولية، وويمثل ذلك أحد أهم أوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة لأبنائها من الأبطال في شأن استكمال دراستهم بالتعاون مع مختلف الجامعات والاكاديميات التعليمية.

•وفى هذا الإطار تؤكد الوزارة على حرصها ودعمها المتواصل مع جميع الأبطال المصريين وتقديم كل ما يلزم لهم لتمثيل بلدهم في مختلف المحافل والمنافسات وخاصة الدولية منها ولكن دون ممارسة أية ضغوط عليهم من أجل تمثيل بلدهم وذلك استناداً على أن ذلك يعد واجباً وطنياً وشرفاً يناله ويسعى إليه أبطالنا في مختلف المحافل والمناسبات والبطولات الرياضية القارية والدولية والأولمبية وتؤكد حرص الشباب المصري من الرياضيين على التواجد ضمن منظومة المنتخبات المصرية في شتي اللعبات.