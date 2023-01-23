موعد مباراة مصر والدنمارك النارية في مونديال اليد.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يصطدم منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد، بنظيره الدنماركي، في التاسعة والنصف مساء الإثنين بتوقيت القاهرة، فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد.

حقق منتخب مصر لرجال كرة اليد، فوزا صعبا على نظيره البحريني بنتيجة 26 / 22، في ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم التي تستضيفها السويد وبولندا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13 / 9 لصالح المنتخب الوطني.

وبذلك ضمن المنتخب الوطني الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأولى مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

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تذاع المباراة على شاشة أون تايم سبورتس.