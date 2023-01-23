شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والبنك فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراته ضد البنك الأهلي غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري، ويدخل المارد الأحمر معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض مباراة الغد فى إطار سعيه لتأمين قمة الدوري التى يتربع عليها فى الوقت الحالي.

وتعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي هى المواجهة الرسمية الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي لمونديال الأندية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022.

موعد مباراة الأهلى والبنك بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.