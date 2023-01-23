شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستكشف فيوتشر من ثلاثية إنبى ويحذر لاعبى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفيوتشر، آخرها مباراة إنبي، والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر.

وحذر حسام حسن لاعبي المصري من التهاون أمام فيوتشر، خاصة في ظل القوة الهجومية لأبناء علي ماهر، وقدرتهم على قلب نتيجة المباريات، وهو ما حدث بشكل واضح في المباراة الأخيرة أمام إنبي، بعدما حول فيوتشر تأخره إلى فوز بنتيجة 3/2.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء، والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد ضمن منافسا الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 7 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

ورفض حسام حسن، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين أى راحة بعد التعادل مع غزل المحلة فى الجولة 14، ولقن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، درسا قوياً للاعبين عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله فى الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خاصة أن المصرى كان متقدماً بهدف وقريباً من حصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول الدوري.

وحمّل حسام حسن لاعبي الفريق مسئولية التعادل بعد إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المحلة، والتسبب في ركلة جزاء منحت الفريق المحلاوي فرصة التعادل، وشدد مدرب المصري أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون من اللاعبين مشيرا إلى أنه سيجري تعديل في التشكيل ويمنح الفرصة للبدلاء في حالة استمرار الرعونة داخل الملعب.