شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 / 1 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، 4 مباريات نارية فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم بين أسوان والإسماعيلى، فاركو مع إنبى، سيراميكا مع طلائع الجيش، والاتحاد وحرس الحدود.

موعد مباراة أسوان والإسماعيلى

يلتقى فريق أسوان فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الاثنين، مع فريق الإسماعيلى باستاد أسوان الرياضى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، بعدما سقط أسوان أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل الإسماعيلى مع طلائع الجيس بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويحتل فريق أسوان المركز التاسع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 17 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين، وخسر في 7 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 14 هدفا، بينما استقبل مرماه 15 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 8 نقاط من 14 مباراة، فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 8 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 19 هدفا.

موعد مباراة فاركو وإنبى

ويستدرج فريق فاركو فى الثالثة إلا الربع مساء اليوم، الاثنين، فريق إنبى باستاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث سقط فاركو بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الجولة الماضية، فيما سقط إنبى أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويحتل فاركو المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15.

فى المقابل، يحتل إنبى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز،برصيد 10 نقاط جمعها من 14 مباراة،فاز في لقاءين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 8 مباريات جعلته يحتل المركز الـ17 بالدورى.

موعد مباراة سيراميكا وطلائع الجيش

يستقبل فريق سيراميكا، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق طلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين الباحثين عن الخروج من سلسة النتائج السيئة، حيث خسر سيراميكا من سموحة بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما تعادل طلائع الجيش مع الإسماعيلى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاَ بينما استقبلت شباكهم 19.



موعد مباراة الاتحاد وحرس الحدود وفى المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 16هدفا ودخل مرماهم 22 هدفا.موعد مباراة الاتحاد وحرس الحدود

ويصطدم فريق الاتحاد السكندرى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، بفريق حرس الحدود باستاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الاتحاد فوزا دراماتيكيا أمام البنك الأهلى بعدما حول تأخره بهدفين لفوز بثلاثية فى الجولة الماضية، فيما سقط حرس الحدود أمام الداخلية بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء واحد وخسر في 6 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 15 هدفا، بينما استقبل مرماه 16 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 7 لقاءات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 18 هدفا.