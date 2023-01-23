شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد مسكوت مندوب فنى عن الدولى للمصارعة فى بطولة إبراهيم مصطفى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولى للمصارعة تكليف فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، مندوبا فنيا للاتحاد الدولى في بطولة إبراهيم مصطفى، التي تقام بمصر الشهر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى، فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

قرر مسئولو اتحاد المصارعة إلغاء بطولة الجمهورية التى كان مقررا إقامتها فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والاكتفاء ببطولة البراعم، التى تنظمها المناطق والأفرع.

وجاء قرار اكتفاء الاتحاد بمهرجان البراعم للمناطق والأفرع، نظرا لانشغال الاتحاد بتنظيم بطولة إبراهيم مصطفى، والتى تقام بمصر نهاية فبراير المقبل، ببرج العرب بالإسكندرية .

وكان من المقرر إقامة بطولة الجمهورية فى الأسبوع الأول من فبراير ولكن تم الاكتفاء بمهرجان البراعم الشتوى، على أن تقوم الفروع والمناطق بتحديد المواعيد.

واعتمد الاتحاد الدولى للعبة صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر، فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة.