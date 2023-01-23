شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: تعاهدنا على حسم الدورى.. وعبد الفتاح أهم انتصارات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز أمام الزمالك بثلاثية نظيفة بالدوري، جاء في وقت مهم للغاية.

وقال قمصان خلال تصريحات تلفزيونية: "هناك تعهد داخل الفريق، بتحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، وبفارق كبير، وكان سيكون من الصعب خسارة اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهو تحدي كبير بالنسبة لنا".

وأضاف المدرب العام للقلعة الحمراء: "الاستعداد لمباراة الزمالك، كان من خلال التدرب بشكل مكثف وجيد، والمدير الفني تحدث مع اللاعبين وطالبهم باللعب بأسلوب الفريق، ونجحنا في الفوز رغم الغيابات".

وتابع: "خالد عبدالفتاح لاعب الفريق، كان عنصر هام ونجح بشكل مميز للغاية، وكولر هو صاحب التعاقد معه، والتعاون بين المدير الفني والجهاز المعاون جيد للغاية، وهذا سبب النجاح".

وأشار سامي قمصان، إلى أن مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق، جاء بسبب تميزه في التدريبات الجماعية رغم إيقافه فترة طويلة، وكان لديه تصميم في العودة، وكان يشعر بدعم الجماهير.

واستطرد: "مشاركة اللاعب لم تكن مجازفة، ولكنها جاءت بسبب الثقة في قدراته، وكان قرار مشاركته أمام سموحة والزمالك جريئا، وجاء بعد مستواه المميز، وأعتقد أنه نجح في الرهان".

وأردف: "محمد شريف من اللاعبين المميزة واستعاد ثقته، وكان هناك جلسات من المدير الفني مع كل اللاعبين سواء الكبار أو أصحاب الخبرات القليلة وحتى الصفقات الجديدة، المدير الفني منحها الثقة ويتعامل مع كل اللاعبين بشكل مميز جدًا".

واستكمل قمصان: "الجهاز الطبي قاموا بدور كبير من أجل تجهيز حمدي فتحي لاعب الفريق للمشاركة في المباراة، وكان اللاعب لديه تصميم كبير في التواجد، وأشكره على إصراره وكان من أهم أسباب الفوز".

واختتم قمصان تصريحاته قائلا: "التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لم يطلب ارتداء شارة القيادة، والشارة تأتي حسب الأقدمية والدور، وهو قائد بطبيعته لا يحتاج الشارة لإثبات دوره داخل الفريق، وإذا جاء دوره في ارتداء الشارة سيحصل عليها".