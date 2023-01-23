شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحيل شكوى الزمالك ضد كهربا للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة إحالة شكوى الزمالك ضد محمود كهربا، لاعب الأهلى، إلى لجنة الانضباط وفقا للائحة.

وتضمنت شكوى الزمالك فيديو لكهربا يتضمن هجوما علي الزمالك إلا أن مراقب المباراة لم يسجل الواقعة في تقريره، لذا تمت إحالة الشكوى للجنة الانضباط .

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز محمود كهربا، لاعب الأهلي، بجائزة لاعب الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد منافسة مع أكثر من لاعب.

وكتبت صفحة رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي: "حان وقت الإعلان عن لاعب الجولة 14 .. صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي القاهرة.. كهربا الذي أشعل القمة.. نجم الأهلي محمود عبد المنعم هو لاعب الجولة بناءً على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

ونافس كهربا أكثر من لاعب على الفوز بجائزة لاعب الجولة 14 مثل محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر وبلاتي توريه لاعب بيراميدز وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته بعد ظهر اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة.