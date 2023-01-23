شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يحذر لاعبى الحرس من انتفاضة الاتحاد بالشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لاعبيه من التراخي في الشوط الثاني من المباراة التي ستجمعهم بالاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال أيوب للاعبيه، إن الاتحاد فريق يجيد استغلال التراجع البدني للمنافسين في الشوط الثاني، حيث تمكن من تسجيل 5 من آخر 6 أهداف سجلها في النصف الثاني من اللقاء آخرها الريمونتادا المثيرة أمام البنك الأهلي.

يختتم فريق حرس الحدود استعداداته اليوم الأحد لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة، والمقرر لها غدا الإثنين على استاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري يدخل المباراة في المركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الحرس لتجهيز أحمد على الوافد الجديد للفريق من أجل قيادة هجوم الحرس أمام زعيم الثغر على استاد الإسكندرية.

ومن المحتمل أن يبدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق المنضم من صفوف الإسماعيلي قبل أيام في التشكيل الأساسي لحماية العرين في المباراة المرتقبة.