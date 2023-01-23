شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة الفوز على سيراميكا لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، مكافأة الفوز على سيراميكا للجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وطالب مسئولو سموحة من الجهاز الفنى واللاعبين ضرورة اقتناص الثلاث نقاط أمام بيراميدز لإعادة الفريق لمساره الصحيح بعد الفوز فى آخر مباراتين.

وواصل فريق سموحة بيقادة طارق العشرى، تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية فى مران اليوم، وشهد المران مشاركة الهانى سليمان بعد غيابه عن مواجهة سيراميكا، بعد إصابته بشد، مما فضل الجهاز الفنى إراحته والدفع بعمر صلاح.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.