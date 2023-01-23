شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف عبد المنعم بشأن اللحاق بمباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم موقف محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، من اللحاق بمباراة فريقه ضد البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل شكواه من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة.

وغاب محمد عبد المنعم عن المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية منذ فترة وغاب عن عدة مباريات آخر لقاء القمة ضد الزمالك والتي فاز فيها فريقه بثلاثية نظيفة وابتعد بصدارة الدوري.

ومن المقرر أن يخضع عبد المنعم لاختبار طبي قبل مباراة البنك الأهلي لتحديد موقفه النهائي من دخول قائمة المباراة أو استمرار غيابه عن فريقه.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته بعد ظهر اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة.

واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية في «الجيم» قبل أن يستكمل اللاعبين الذي شاركوا في اللقاء أمس تدريباتهم بمران استشفائي، فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية متنوعة شهدت بعض الفقرات البدنية وتدريبات التصويب على المرمى، قبل أن يختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها فريقين من اللاعبين.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له على هامش المران الجماعي؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.