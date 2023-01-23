شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف × 14 مباراة.. دفاع الأهلى يكسب الرهان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كسب دفاع الأهلي الرهان في مسابقة الدوري، حيث يتصدر قائمة الأقوى دفاعيا والأقل استقبالاً للأهداف في الدوري المصري موسم 2022-2023، وذلك عقب نهاية الجولة 14 من عمر المسابقة، حيث تلقت شباكه 5 أهداف فقط.
يتواجد خلف الأهلى كل من فيوتشر وبيراميدز والزمالك، بعد تلقي شباك كل فريق 10 أهداف ثم سموحة في المرتبة الثالثة، بعدما تلقت شباكه 11 هدفا ثم المقاولون العرب والمصري بعدما تلقت شباك كل فريق 14 هدفا.
فيما أحتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة .
وسجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.
وأدار المباراة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثان ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.