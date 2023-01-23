شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف × 14 مباراة.. دفاع الأهلى يكسب الرهان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسب دفاع الأهلي الرهان في مسابقة الدوري، حيث يتصدر قائمة الأقوى دفاعيا والأقل استقبالاً للأهداف في الدوري المصري موسم 2022-2023، وذلك عقب نهاية الجولة 14 من عمر المسابقة، حيث تلقت شباكه 5 أهداف فقط.

يتواجد خلف الأهلى كل من فيوتشر وبيراميدز والزمالك، بعد تلقي شباك كل فريق 10 أهداف ثم سموحة في المرتبة الثالثة، بعدما تلقت شباكه 11 هدفا ثم المقاولون العرب والمصري بعدما تلقت شباك كل فريق 14 هدفا.