شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: عمر فايد مستمر مع المقاولون العرب هذا الموسم ولن يرحل للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، مدرب فريق المقاولون العرب، أن هدفهم الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة هذا الموسم، مشيرا إلى أن الفريق يملك مجموعة رائعة من اللاعبين وخليطا بين الخبرة والشباب.

وقال جدو، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كل المباريات في بطولة الدوري صعبة، ولكننا نسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة".

وعن رحيل عمر فايد للأهلي، قال: "اللاعب مستمر مع المقاولون العرب خلال الموسم الحالي ولن يرحل".

ودخل المقاولون العرب المربع الذهبي حيث احتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة متفوقا على الزمالك الذي تراجع للمركز الخامس.