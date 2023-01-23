شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: الأهلى لا يرغب فى إعارة أيمن أشرف ورامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامى قمصان، مدرب الأهلى، إنه لا صحة لرغبة مسئولي النادى الأحمر في إعارة رامى ربيعة وأيمن أشرف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن حسين الشحات لديه رغبة في تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف قمصان، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إن كولر المدير الفني لفريق الأهلى هو صاحب قرار مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" أساسيا في القمة أمام الزمالك.

وتابع مدرب الأهلى: "الحمد لله على الفوز بالقمة وحصد 3 نقاط غاليين من الزمالك المنافس وبطولة الدورى هى التحدى الأكبر بالنسبة لنا".

واستطرد: "كولر منح الثقة للاعبى فريق الأهلى وإن شاء يعود الأحمر إلى منصات التتويج وأشكر خالد عبد الفتاح على تقديم مستوى جيد رغم مشاركته في مباراة كبيرة أمام الزمالك".

واختتم قمصان: "الجهاز الطبي بذل مجهودا كبيرا لتجهيز حمدى فتجى لمباراة القمة بجانب شخصية اللاعب وكولر صاحب قرار مشاركة كهربا أساسيا في القمة ورامى ربيعة وأيمن أشرف لهما قيمة ولا صحة لما يتردد عن الرغبة في إعارتهما وكولر حريص على دعم محمد شريف وكل المهاجمين داخل الفريق".