الامارات | العربي يفرض التعادل على دبا الحصن.. وفوز مصفوت والذيد في «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق العربي التعادل على ضيفه دبا الحصن من دون أهداف أمس ضمن دوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد دبا الحصن 35 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الإمارات، بينما جاء العربي وله 28 نقطة في المركز الخامس.

وفاز الذيد بملعبه على بينونة بثلاثية نظيفة سجلها جميعاً اللاعب المالي الحساني تامبورا في الدقائق (23 و54 و76)، ليصبح رصيد الذيد 25 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بينونة عند 11 نقطة في المركز 16.

وفاز مصفوت بملعبه على الجزيرة الحمراء بثلاثة أهداف لهدف، ليصبح رصيد مصفوت 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 27 نقطة في المركز السابع.

وسجل لفريق مصفوت إبراهيم خميس في الدقيقة الأولى، والبرازيلي ميديروس (26)، ومحمد بوهيرافا (35)، وسجل للجزيرة الحمراء الأرجنتيني كوردبا (4).