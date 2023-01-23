الامارات | «المعنويات العالية» لبني ياس في امتحان صعب أمام الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل بني ياس الساعة الثامنة مساء اليوم ضيفه الوحدة في «الشامخة»، ضمن الجولة الـ13 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يدخله «السماوي» متسلحاً بالمعنويات العالية لدى لاعبيه، والمستمدة من نتائج الجولتين السابقتين (تعادل مع العين 2-2، وفاز على شباب الأهلي 2-1)، لكنه في الوقت نفسه يخشى من تركيز ضيفه الذي يضع كل إمكاناته على مسابقة الدوري عقب الخروج من بطولتي الكأس.

وقال مدرب «السماوي»، الروماني دانيال إيسايلا، في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء إن «معنويات لاعبيه مرتفعة، وطموحهم هو الخروج بنتيجة إيجابية»، مشيراً إلى أن منافسه فريق الوحدة خرج من المنافسة في بطولتين، وأن ذلك سيجعله ينافس بقوة على مسابقة الدوري. ولدى بني ياس 15 نقطة في واحد من المواسم الصعبة التي يمر بها الفريق، إذ كانت نتائجه في بداية الموسم متذبذبة، لكنه نجح أخيراً في استعادة البوصلة، خصوصاً مع تألق لاعبه الجديد البرازيلي رافائيل إلياس، واستقرار أداء ثنائي خط الوسط غاستون سواريز ونيكولاس خمينيز مستوياتهم المعهودة.

في المقابل، لا يملك الوحدة (23 نقطة) خياراً أفضل من الفوز، إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على آخر ألقابه في الموسم الحالي، بعد أن تسببت نتائج آخر جولتين (تعادل مع خورفكان 2-2 وخسر من عجمان صفر-1) في الابتعاد عن صدارة الترتيب، لكن الفريق عزّز صفوفه خلال الأيام الماضية بالتعاقد مع الأرجنتيني كروسبزكي.

• في آخر جولتين، «السماوي» تعادل مع العين 2-2، وفاز على شباب الأهلي 2-1».