الامارات | عمر راشد يعانق لقب محترفي واقف الدراجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل أبطال الإمارات نجوم الدراجات المائية تألقاً لافتاً في منافسات سباق دبي الدولي، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023، الذي جرت أحداثه أول من أمس في شواطئ جزر دبي.

وحقق عمر راشد فوزاً مهماً على متن دراجته رقم 76 في منافسات واقف محترفين جي بي 1، بعدما جمع 47 نقطة، متفوقاً على منافسيه البلجيكي أنطوني بيرناوت (الثاني) برصيد 42 نقطة، وسلمان العوضي على متن دراجته رقم 7 (الثالث) برصيد 42 نقطة.

ونافس راشد سهيل الطاير على متن دراجته رقم 5 بقوة على صدارة محترفي جالس جي بي 1، لينهي السباق في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما ذهبت الصدارة إلى الكويتي العالمي محمد بوربيع بالعلامة الكاملة 50 نقطة، وحل مواطنه البطل العالمي محمد الباز ثالثاً برصيد 44 نقطة.

وجمعت فئة جالس جي بي ثلاثة من أبطال الإمارات، حيث استطاع خليفة المرزوقي قائد الدراجة 7 الفوز بالمركز الأول برصيد 45 نقطة، متقدماً على عبدالله الحمادي قائد الدراجة 10 (الثاني) الذي جمع 44 نقطة، وجمال الجناحي قائد الدراجة 43 (الثالث) الذي حصل على 43 نقطة.

ونجح سعيد العوضي قائد الدراجة رقم 33 في التفوق على المشاركين في فئة واقف جي بي 2، متصدراً الترتيب بالعلامة الكاملة 50 نقطة، ومتقدماً على أحمد الحمادي قائد الدراجة 76 (الثاني) برصيد 42 نقطة، والكويتي يوسف العبدالرزاق (الثالث) برصيد 38 نقطة.

وتألق عامر حوير على متن دراجته رقم 17 في منافسات جالس جي بي 2، منتزعاً الصدارة برصيد 47 نقطة، متفوقاً على منافسه بطلنا العالمي خالد سليمان المازمي قائد الدراجة 3 (الثاني) برصيد 40 نقطة، والكويتي أحمد الخضاري (الثالث) برصيد 40 نقطة.

وواصل البطل الصاعد أحمد الحمادي قائد الدراجة رقم 76 صدارة فئة جالس جي بي 4 (سبارك) بإحرازه المركز الأول برصيد 47 نقطة، فيما واصل حريز المر بن حريز انتصاراته على متن دراجته رقم 3 في فئة واقف مخضرمين جي بي 2، محققاً فوزه الثالث على التوالي وبالعلامة الكاملة 50 نقطة.

وشارك في السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات 60 متسابقاً من تسع دول، هي: الكويت والبحرين وقطر واليابان وبريطانيا وروسيا وبلجيكا والمجر، إلى جانب أبطال الدولة، حيث تنافسوا على ألقاب 10 فئات متنوعة، أقيمت على فترتين صباحية ومسائية.