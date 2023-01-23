الامارات | البطائح يتأهل لنهائي دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق البطائح لخوض المباراة النهائية لدوري كرة قدم الصالات بعد تعادله أمس مع مليحة بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي وفي ختام دور «البلاي أوف».

واستفاد البطائح من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليتفوق بمجموع المباراتين بنتيجة (6-4).

وسيواجه البطائح فريق الشارقة في أولى المباريات النهائية يوم الخميس المقبل في الذهاب قبل أن يلتقيا مجدداً في الإياب الأثنين المقبل.

سجل لفريق البطائح كل من عبدالله الفلاسي في الدقيقة (4)، ونوفل الطائي في الدقيقة (18)، ومحمد الريسي (28).

بينما سجل لفريق مليحة كل من: البرازيلي جابريل دي أبرو في الدقيقة (32)، وحسين أحمد في الدقيقة (38)، ومحمد علي في الدقيقة (38) أيضاً.