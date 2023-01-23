الامارات | فوز صعب لـ «الحبتور» على «إيه إم» في كأس دبي الفضية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت أول من أمس النسخة الـ13 من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023 بمشاركة خمسة فرق، هي الإمارات والحبتور وايه ام وبنجاش وذئاب دبي كافو وبهانديكاب 20 جول.

وشهدت أول مباراتين 43 هدفاً، بينها 25 هدفاً في مباراة الافتتاح بين الحبتور وايه ام، بعد مباراة متكافئة من خمسة أشواط، انتهت بفوز الحبتور بنتيجة 13، مقابل 12 هدفاً لفريق ايه ام.

وفي المباراة الثانية، قدم فريق الإمارات عرضاً قوياً، وفاز على فريق الذئاب بـ13 هدفاً مقابل خمسة أهداف.

وتستكمل مباريات البطولة يوم غدٍ بمباراتين، الأولى تجمع فريقي بنجاش وذئاب دبي كافو، والثانية بين فريق ايه ام والإمارات.