الامارات | 150 درهماً ثمن تذكرة كبار الشخصيات في «دولية دبي للسلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير شركة «الجيل الجديد» لتنظيم الأحداث، ناجي الجابري، الشريك مع «بريزما» لإدارة العلاقات العامة في تنظيم النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، أن أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تقام على صالة نادي النصر من 27 الجاري حتى 5 فبراير المقبل، تصل في أقصاها إلى 150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة المنظمة تعمل على مدار الساعة لإنهاء الترتيبات كافة التي تضمن نجاح البطولة الأعرق والأكثر استمرارية على صعيد آسيا، ومن ذلك تسهيل حركة الجمهور، وكذلك طرح تذاكر إلكترونية للمرة الأولى تجنباً للطوابير الطويلة في أكشاك التذاكر، وتسهيل دخول وخروج الجماهير، واعتماد أنماط جديدة مشتقة من روح مباريات دوري (NBA) الأميركي الشهير، وكذلك على صعيد تحديد أماكن وأسعار التذاكر التي تبدأ من 30 درهماً، وتصل في أقصاها إلى 150 درهماً لكبار الشخصيات».

وأضاف: «تم اعتماد فارق ساعتين بين مباراة وأخرى في دور المجموعات، بما يؤمّن سلاسة أكبر لحركة الجمهور، فضلاً عن سلاسة في حركة المركبات بجوار صالة النصر». وقال إن «البطولة اهتمت بالحضور الجماهيري، من ذلك اعتماد جدول فعاليات يتضمن سحوبات ومسابقات بين شوطي المباريات مرتبطة بكرة السلة كالرميات الثلاثية وغيرها، والتعاقد مع أفضل موزعي موسيقى الـ(دي جي) لإثراء الحس الحماسي أثناء المباريات والفعاليات، كما تم تخصيص مناطق خارج أرضية الصالة للفعاليات العائلية».

وتابع: «أشكر إدارة نادي النصر على تعاونها وتجاوبها مع متطلبات اللجنة المنظمة، بما يضمن الاستمتاع بأجواء تنافسية جنباً إلى جنب مع تخصيص أماكن للفعاليات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال، وأخرى للمطاعم بجوار الصالة».

واختتم: «تمت أيضاً مناقشة الترتيبات كافة التي تتعلق بالأمور الترويجية والتسويقية، منها تحديد أماكن تثبيت الشاشات الإعلانية الإلكترونية الضخمة في أرضية الصالة والمشتقة في تصميمها وأماكن وضعها من الأنماط المعتمدة في مباريات دوري السلة الأميركي للمحترفين». وتنطلق البطولة الجمعة المقبل، ووضعت القرعة حامل اللقب فريق الرياضي اللبناني في المجموعة الثانية بجوار مواطنه فريق بيروت، والنفط العراقي، وسلا المغربي، والنادي الإفريقي التونسي، فيما جاء منتخب الإمارات على رأس المجموعة الأولى التي ضمت بجواره دينامو اللبناني، والوحدة السوري، وسترونغ جروب الفلبيني، والنصر الليبي.

ناجي الجابري:

• «تم اعتماد فارق ساعتين بين مباراة وأخرى في دور المجموعات، بما يؤمّن سلاسة أكبر لحركة الجمهور».

• بطولة دبي الدولية لكرة السلة تقام بين 27 الجاري و 5 فبراير المقبل.