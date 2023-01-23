الامارات | طارق عبيد بطلاً لسباق الدراجات في «جزر دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سباق الفردي العام للكبار في «جزر دبي»، أمس، لمسافة 100 كم، مشاركة 62 دراجاً من مختلف الفرق والأندية.

وفاز بالمركز الأول طارق عبيد مراد بزمن 2:26:06 ساعة، وحل ثانياً محمد الحوسني، وثالثاً سعيد البلوشي.

وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير.

وثمّن بوعصيبة في تصريح صحافي المستوى المميز للفرق والأندية المشاركة، قائلاً إن ذلك كان له أثر كبير على المنتخبات الوطنية العامين الماضيين.