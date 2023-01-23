الامارات | عجمان يطمع في غيابات شباب الأهلي لتحقيق فوز تاريخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى عجمان إلى الاستفادة من الغيابات العديدة التي سيفتقدها شباب الأهلي، عندما يلتقي الفريقان في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 5:15 مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد في عجمان، إذ يأمل «البرتقالي» أن يحقق فوزاً تاريخياً على «فرسان دبي».

ولم يسبق لفريق عجمان تحقيق أي انتصار على ملعبه في تاريخ مواجهاته مع شباب الأهلي في الدوري، بينما حقق «البرتقالي» فوزاً واحداً على «فرسان دبي» على أرض شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في 21 يناير 2018.

ويدخل عجمان اللقاء بمعنويات مرتفعة إذ يقدم موسماً استثنائياً بحصوله على 23 نقطة، ويأمل «البرتقالي» أن يواصل انتصاراته، بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاث السابقة على كلباء والظفرة والوحدة.

ورغم الغيابات العديدة في صفوف شباب الأهلي، فإن عجمان سيفتقد خدمات لاعبين أساسيين، هما: حارس المرمى علي الحوسني، والمدافع عبدالله صالح بداعي الإيقاف وتراكم البطاقات الصفراء.

في المقابل، يفتقد شباب الأهلي خدمات 10 لاعبين، وفقاً لما ذكر المدرب البرتغالي جارديم في المؤتمر الصحافي، موضحاً أن «أبرز الغيابات تتعلق بعمر خريبين ومحمد مرزوق وعبدالله النقبي وإيغور جيسوس».

ويسعى شباب الأهلي إلى العودة للانتصارات، بعدما تلقى خسارة مفاجئة على أرضه أمام بني ياس في الجولة الـ12 ويظل بـ25 نقطة.

ويأمل شباب الأهلي أن يحقق انتصاراً مهماً في مشوار المنافسة على اللقب، خصوصاً أن الفريق سيخوض مواجهة من العيار الثقيل في افتتاح إياب الدوري بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام الشارقة الجمعة المقبل.

من جهته، شدد جارديم على صعوبة المباراة، وقال: «عجمان قريب جداً منا في حصيلة النقاط، وهذا العامل يزيد من أهمية المباراة، ويلزمنا بتركيز أكبر لتحقيق الفوز». وأضاف: «زرعنا الثقة بجميع اللاعبين، وعليهم الاستمتاع باللعب وتقديم كل ما يملكون، وأنا على ثقة بقدرتهم على تحقيق المطلوب».

• 10 لاعبين يغيبون عن شباب الأهلي، أبرزهم الهداف المتميّز إيغور جيسوس.