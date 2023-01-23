الامارات | شباب الأهلي والعين يكملان عقد «بلاي أوف الطائرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق شباب الأهلي والعين بركب المتأهلين لمرحلة خروج المغلوب «البلاي أوف» في دوري الطائرة، بعد الفوز على الوصل وحتا على التوالي، لينضما إلى الجزيرة وبني ياس المتأهلين لهذا الدور منذ الجولة الماضية.

وجاء تأهل شباب الأهلي بعد أن تجاوز ضيفه الوصل بسهولة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، إذ رفع رصيده إلى 28 نقطة، وبدوره فاز «الزعيم» على مستضيفه حتا بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليضع النقطة 29 في رصيده.

وفي بقية المباريات فاز بني ياس على عجمان بثلاثة أشواط نظيفة ليصل إلى النقطة 31 نقطة، بينما خسر الجزيرة أمام النصر بثلاثة أشواط نظيفة، لتتجمد نقاطه عند 31 نقطة من 10 انتصارات.

الترتيب النهائي

- بني ياس (31 نقطة من 11انتصاراً).

- الجزيرة (31 نقطة من 10).

- شباب الأهلي (28 نقطة من 10).

- العين (29 نقطة من 9).

- النصر (28 نقطة من 9).

- الوصل 9 نقاط من 3).

- عجمان (7 نقاط من 2).

- حتا (5 نقاط من 2 فوز).