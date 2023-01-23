الامارات | لاعبات شباب الأهلي يتوجن ببطولة الإمارات للكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج شباب الأهلي بلقب بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه (فردي الكوميتيه) للفتيات والناشئات والسيدات من 10 إلى 19 عاماً، التي جرت أول من أمس على صالة نادي الشارقة الرياضي.

وحصدت لاعبات شباب الأهلي 23 ميدالية (تسع ذهبيات وخمس فضيات وتسع ببرونزيات)، وحلت لاعبات نادي الشارقة في المركز الثاني بـ14 ميدالية (أربع ذهبيات وسبع فضيات وثلاث برونزيات)، فيما جاءت لاعبات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بـ19 ميدالية (أربع ذهبيات وخمس فضيات و10 برونزيات).

وتوج الفائزات رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، يصحبه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.