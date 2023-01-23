الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
عجمان - شباب الأهلي 17:15
الظفرة - دبا 17:15
بني ياس - الوحدة 20:00
فولهام - توتنهام 00:00
فالنسيا - ألميريا 00:00
إنترميلان - إمبولي 23:45
الدوري البرتغالي
بوافيستا - تشافيس 00:15
كأس فرنسا
دي كاسل - سان جرمان 23:45
أسوان - الإسماعيلي 16:45
الاتحاد - حرس الحدود 21:00
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