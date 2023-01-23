مرتضى منصور: هقدم شكوى بـ’’الفيديو‘‘ ضد تطاول كهربا.. وهفضح ’’سحر‘‘ الخطيب وعبد الحفيظ

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدوري.

وترددت أنباء، أن الزمالك سيقيل فيريرا، عقب خسارة الفريق الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما قرر مجلس الإدارة، خلال اجتماعه، الأحد، رفض الاستقالة التى تقدم بها أمير مرتضى منصور، من منصبه كمشرف عام على الكرة بالنادى الأبيض.

من جانبه، قال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه الأحد: "أمير مرتضى مصمم على الاستقالة من الزمالك. مجلس الإدارة صوت بالاجماع على رفض استقالة أمير مرتضى".

عن موقف فيريرا، قال مرتضى "هذا الرجل أخذ صلاحيات لم يأخذها أي مدرب من قبله ومنذ أن جاء للزمالك لا أتحدث معه عن عدم مشاركة أي لاعب".

وأضاف "من الممكن أن أتحمل فيريرا في مباراة أو مباراتين، ولكن لن أتحمله في ضياع بطولات".

مرتضى أوضح "هناك تغييرات كثيرة في تشكيل الزمالك. التحكيم أيضا له دور رئيسي في نتائج الزمالك المتراجعة خلال الفترة الماضية".

رئيس الزمالك استمر في هذا الصدد "قرار مجلس الإدارة بشأن مستقبل فيريرا مع الزمالك سيتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو في الدوري".

وأتم "مجلس إدارة الزمالك اتخذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا أيا كانت النتائج في المباريات الثلاثة المقبلة".

وتحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك، في المؤتمر الصحفي، عن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" خلال المباراة.

وقال مرتضى منصور: "كهربا (الصعلوك الهارب) يا نادي المبادئ والقيم، أنتظر قرار عقوبة ضده".

وأضاف: "قدمنا شكوى ضد كهربا بالفيديو لتطاوله على الزمالك"، في إشارة إلى المقطع المتداول للاعب وهو يحتفل مع بعض لاعبي الأهلي مستعينًا بأغنية ساخرة من نتيجة مباراة القمة أمام الفارس الأبيض.

وواصل: "كنت أنتظر أن يكون هناك قرار داخلي من الأهلي برفض ما قام به كهربا، هل طبيعي أن يسجل هدفين في مباراتين دون أن يلعب الكرة لمدة سنة؟، برافو عليك سيد عبد الحفيظ".

وأتم: "أقول لسيد عبد الحفيظ (اللي بيقول كهربا سأل هنلاعب الزمالك إمتى تاني.. مش هتلحق ولله ما هتلحق)".

وقال منصور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "هل فيريرا سيفتح الطريق بهذه التغييرات من تلقاء نفسه؟، الأهلي لم يحقق الفوز ككرة قدم أو رياضة، فيريرا أحد أفضل مدربي العالم، لكن السحر الذي فعله محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ هو السبب، وسأذيع تأكيدات ما أقول بعد مباراة الزمالك وفيوتشر".

وتسائل: "لماذا تحدث أشياءً غريبة من جانب فيريرا؟، ويواجه أسوان مثل الأهلي؟، جماهير الزمالك عاشت (ليلة سودة) أمس بعد المباراة".

واستطرد: "نعم هناك أخطاء، وهناك لاعبون سيتم عقابهم عقابًا شديدًا، وهناك حالة من عدم التوفيق الغريب التي حدثت للزمالك، ولكن ما اؤكده لجماهير الزمالك أن فيريرا هو من اختار كل الصفقات".