شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الغد بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أسوان × الإسماعيلي

طارق مجدي حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعد اول وهشام عبدالمريد مساعد ثان وأحمد حمدي حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعمر فتحي حكم فيديو مساعد.

فاركو × انبي

محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد صلاح مساعد أول وأيمن دعبس مساعد ثان ومحمود وفا حكما رابعا ومحمود البنا حكم فيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعد.

سيراميكا × طلائع الجيش

أسامة إسماعيل حكما للساحة ويعاونه كل من كريم مهيا مساعد أول ومحمد عزايم مساعد ثان وأحمد ناصر عباس حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.

الاتحاد × حرس الحدود

نادر قمر حكما للساحة ويعاونه كل من محمد مجدي السيد مساعد أول ومحمد ابورحاب مساعد ثان ومحمود ناصف حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو واحمد حسام طه حكم فيديو مساعد .