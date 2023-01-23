شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز محمود كهربا بجائزة لاعب الجولة 14 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز محمود كهربا، لاعب الأهلي، بجائزة لاعب الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد منافسة مع أكثر من لاعب.

وكتبت صفحة رابطة الأندية عبر حسابها الرسمي: "حان وقت الإعلان عن لاعب الجولة 14 .. صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي القاهرة.. كهربا الذي أشعل القمة.. نجم الأهلي محمود عبد المنعم هو لاعب الجولة بناءً على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

ونافس كهربا أكثر من لاعب على الفوز بجائزة لاعب الجولة 14 مثل محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر وبلاتي توريه لاعب بيراميدز وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته بعد ظهر اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الزمالك مساء أمس بثلاثية نظيفة.

واستهل الفريق المران بجلسة تدريبات بدنية في «الجيم» قبل أن يستكمل اللاعبين الذي شاركوا في اللقاء أمس تدريباتهم بمران استشفائي، فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية متنوعة شهدت بعض الفقرات البدنية وتدريبات التصويب على المرمى، قبل أن يختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها فريقين من اللاعبين.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون له على هامش المران الجماعي؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.