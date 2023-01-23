7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أجرى كريم فؤاد، لاعب الأهلي، جراحة الرباط الصليبي في النمسا اليوم الأحد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري.

كريم فؤاد يجرى جراحة الصليبى بالنمسا

أجرى كريم فؤاد، لاعب الأهلي، جراحة الرباط الصليبي في النمسا اليوم الأحد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري.

أتم نادي بيراميدز إجراءات تعاقده بشكل رسمي مع أحمد توفيق قادما من صفوف نادي البنك الأهلي، في إطار خطط النادي لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى رغم الأنباء التي خرجت أمس، بشأن رحيله عن الفريق بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، إراحة التونسي على معلول من المشاركة في مباراة فريقه القادمة أمام البنك الأهلي بالجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

واصل فريق المقاولون سلسلة انتصاراته بالدورى محققا الفوز على الداخلية 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاحية الجولة الخامسة عشرة للدورى.

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي الاستعداد عصر اليوم للقاء مُضيفه أسوان غداً الاثنين على ملعب الأخير، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز.

نشر محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورا من مباراة فريقه أمس أمام الزمالك التى انتهت بثلاثية نظيفة، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "ومَا بعد الصَّبر إلا الجَبْر وما بعد العُسر إلا اليُسْر مَن ظن أن المارد الأحمر قد مات.. فالمارد بالبطولات مشهور.. قد خاب ظن أولئك الذين يعتقدون أننا منخذلون.. بل نحن رافعون الرؤوس لدهور".