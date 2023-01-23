شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يعالج ظاهرة إهدار الفرص فى المران الأخير أسوان استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق أسوان قبل قليل استعداداته بخوض التدريب الأخير قبل ملاقاة الإسماعيلى بالجولة 15 باستاد أسوان فى الثالثة إلا ربع ظهر الإثنين.

وسعى الجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى خلال اليومين الماضيين بعد الخسارة الأخيرة أمام المقاولون العرب بالجولة الماضية بهدف دون رد أن يرفع معدلات التركيز لدى اللاعبين ومعالجة أخطاء اللاعبين دفاعيا وهجوميا.

وطالب الرمادي من اللاعبين الاهتمام باستغلال الفرص التى تتاح لتسجيل الأهداف وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة ختام قوى ونتائج إيجابية لمباريات الدور الأول أمام الإسماعيلى وطلائع الجيش بأسوان والداخلية بالقاهرة.

وكانت رابطة الأندية رفضت طلب الإسماعيلي بتأجيل مواجهة أسوان لرغبة الدراويش في ترتيب عدد من الأمور الإدارية داخل النادي، خاصة وأنه حتى الآن لم تتواجد لجنة لإدارة شؤون النادي.

ويقع نادي الدراويش في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الفريق الأزرق المركز التاسع برصيد 17 نقطة.