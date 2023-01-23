شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 22 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي ، أن كريم فؤاد لاعب الفريق سافر صباح اليوم، الأحد، إلى النمسا برفقة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي؛ استعداداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وقام الدكتور أحمد أبوعبلة بالتنسيق الكامل مع الطبيب كريستيان فينك الذى يجري جراحة الرباط الصليبي للاعب، وقال أبوعبلة إن هناك متابعة مستمرة مع الدكتور وفائى والطبيب الذى يجرى جراحة الصليبي لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالعملية.