شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 22 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي ، أن كريم فؤاد لاعب الفريق سافر صباح اليوم، الأحد، إلى النمسا برفقة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي؛ استعداداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي.
وقام الدكتور أحمد أبوعبلة بالتنسيق الكامل مع الطبيب كريستيان فينك الذى يجري جراحة الرباط الصليبي للاعب، وقال أبوعبلة إن هناك متابعة مستمرة مع الدكتور وفائى والطبيب الذى يجرى جراحة الصليبي لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالعملية.
واصل ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي منفرداً، على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم بعد ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
وبدأ ياسر إبراهيم خوض تدريبات الجرى حول الملعب، قبل استكمال تدريباته بجلسة في «الجيم»، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن ياسر إبراهيم تخلص من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخراً، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية للفريق تدريجياً عقب لقاء البنك الأهلي.