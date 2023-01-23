شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يعفو عن أحمد حكم بعد وساطة حسام حسن وغرامة الـ200 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، أحمد حكم مدافع الفريق السكندرى، لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ووقع طارق العشرى عقوبة مالية على اللاعب أحمد حكم الذى اشتكى من الألام واعتذر عن مواجهة طلائع الجيش، ويتم استبعاده من المباراة، وطالب العشرى من جهازه الطبى إجراء الكشف والأشعة على اللاعب الذى أثبت عدم معاناته من أى شىء، ليوقع عليه عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه ويستبعده من المباريات الماضية.

وتدخل حسام حسن مهاجم الفريق فى الأزمة وطالب العشرى بالاكتفاء بالعقوبة المالية وإعادة اللاعب للتدريبات والمباريات نظرا لحاجة الفريق لخدماته وهو ما وافق عليه العشرى ليصبح جاهزا لمباراة بيراميدز.

ويواصل فريق سموحة بيقادة طارق العشرى، تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية فى مران اليوم، وشهد المران مشاركة الهانى سليمان بعد غيابه عن مواجهة سيراميكا بعد إصابته بشد، مما فضل الجهاز الفنى إراحته والدفع بعمر صلاح.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.