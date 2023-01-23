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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 22-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى.

الزمالك يطلب عودة محمود علاء من الاتحاد السكندرى

طلب مسئولو الزمالك عودة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى رغم الأنباء التي خرجت أمس، بشأن رحيله عن الفريق بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضي مستمر فى منصب المشرف على فريق الكرة، ولا صحة لأنباء استقالته من منصبه.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا فى لقاء الأهلي بالأمس فى الدوري تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش مران اليوم الأحد.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اجتماعاً مع إسماعيل يوسف المدرب العام بالفريق فى وجود مترجم فيريرا الخاص.

ظهر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء استعدادًا لقيادة مران الفريق، ويقود فيريرا تدريب الزمالك مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة الثلاثاء المقبل، فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد يوسف أسامة نبيه، لاعب الفريق الكروي الأول، خاصة بعدما طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى من مجلس الإدارة تجديد تعاقد اللاعب، كونه أحد اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الفريق المرحلة المقبلة، واستمراره أمر ضرورى.

يكثف الزمالك مفاوضاته مع مسئولي البنك الأهلي للتعاقد مع صانع الألعاب ناصر منسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما أن البنك يتمسك باستمرار اللاعب وسط صفوفه ويتحفظ على رحيله فى الوقت الحالي، إلا أن الزمالك يكثف محاولاته لإقناع مسئولي البنك بالموافقة على إتمام الصفقة، مع عرض بعض اللاعبين الشباب لإمكانية الدخول ضمن الصفقة.

أغلق الزمالك صفحة مباراة القمة أمام الأهلي، التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة غزل المحلة فى المحلة، وهى المباراة التى ستشهد صعوبة كبيرة على أبناء ميت عقبة، خاصة أن المحلة لن يكون خصمًا سهلاً.