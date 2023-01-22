تايكوندو الهلال يحقق كأس البراعم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الهلال كأس بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو لدرجة البراعم التي اختتمت أمس في الصالة الرياضية ، وأقيمت على مدار 3 أيام بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 364 لاعبا يمثلون 52 ناديا. ونال الهلال اللقب بحصوله على (322) نقطة، وجاء نادي الشباب وصيفا بـ (238) نقطة، والوحدة ثالثا بـ (221) نقطة، يليه القادسية في المركز الرابع بـ (216) نقطة. من جانبه هنأ رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران الأندية المتأهلة لبطولة الأندية على كأس الأبطال، مشيدا بالمستوى الفني الذي قدمته وحصولهم على الذهب وتنوع الفائزين، وعده مؤشرا إيجابيا على تطور الأندية وسعيها في تحقيق أفضل النتائج. من جانبه هنأ رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران الأندية المتأهلة لبطولة الأندية على كأس الأبطال، مشيدا بالمستوى الفني الذي قدمته وحصولهم على الذهب وتنوع الفائزين، وعده مؤشرا إيجابيا على تطور الأندية وسعيها في تحقيق أفضل النتائج.

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