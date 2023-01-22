شكرا لقرائتكم خبر الهلال يكسب أبها ويقفز موقتا للصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق الهلال على أبها 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الهلال بهدف سجله يانج هيون سوو في الدقيقة 21، وتعادل أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 29 قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، وتوقف رصيد أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.

الشوط الأول

دخل الهلال المباراة سريعا في الدقائق الأولى، وسجل هدفا عن طريق لوسيانو فييتو ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وحاول فريق أبها هجوميا عبر سعد بقير وعرضياته الخطيرة، وتسديدات أوروش ماتيتش، وتحركات المهاجم عبدالفتاح آدم لإحداث الفارق.

وفي الدقيقة 11، أطلق سالم الدوسري تسديدة قوية ولكن الحارس إيباسي تصدى لها.

وبعد حضور هجومي قوي، ترجم الهلال بهدف أول عن طريق مدافعه الكوري جانج هيون سو بعد ضربة رأسية من سعود عبدالحميد ارتدت من الحارس ايباسي والعارضة ليتابعها جانج بتسديدة بيمناه على الطائر بالشباك، مسجلا الهدف الأول للهلال بالدقيقة 21.

ونجح فريق أبها في تعديل النتيجة بهدف أول حمل توقيع مهاجمه عبدالفتاح آدم بالدقيقة 29، بعدما تمريرة متقنة من سعد بقير لينطلق بسرعته إلى داخل منطقة الجزاء وينفرد بالحارس محمد العويس ويسدد بيسراه كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى للعويس.

وتبادل الفريقان الفرص الخطيرة والسانحة للتسجيل ليحسم الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الثاني

حصل فريق الهلال على ركلة جزاء بعد إعاقة من سعيد آل حمسل لمحترف الهلال البرازيلي ميشيل ديلجادو داخل منطقة الجزاء، وتكفل سالم الدوسري بتنفيذها بيمناه على يسار الحارس إيباسي الذي حاول معها لكنها سكنت شباكه، ليضيف هدف التقدم الثاني للهلال بالدقيقة 54.

وأجرى رامون دياز مدرب الهلال تبديلا اضطراريا بخروج ميشيل ديلجادو للإصابة وعوضه المالي موسى ماريجا إلى داخل الملعب بالدقيقة 58، ووضح تأثر ميشيل بإصابته، ببكائه على دكة بدلاء فريقه بعد استبداله.

وواصل فريق الهلال سيطرته على الكرة وهجماته الخطيرة ولكن دفاع وحارس أبها إيباسي استبسلوا وتصدوا للمحاولات الهلالية، ليظل التفوق للفريق الهلالي بنتيجة 2-1، بعد مرور 70 دقيقة من عمر المباراة.

قبل أن يسجل موسى ماريجا الهدف الثالث للهلال بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة وصلته من محمد كنو لينفرد بالحارس ويضعها بمهارة بالزاوية اليمنى لحارس أبها، ولكن الحكم ألغاه لوجود مخالفة على مصعب الجوير في بداية الهجمة، لينتهي اللقاء بفوز الهلال على أبها بنتيجة 2-1.