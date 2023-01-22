شكرا لقرائتكم خبر إعلاميون لـ«مكة»: السعودية قبلة الرياضيين في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عدد من الإعلاميين الرياضيين أن المملكة تشهد تنوعا غير مسبوق في تعزيز مكانتها في شتى المجالات، والذي يترجم رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية لتكون السعودية وجهة سياحية عالمية، فضلا عن الأثر الإيجابي على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.

وأبدى الإعلاميون لـ»مكة» سعادتهم الكبيرة لحضورهم هذا الحدث الكبير التي ينظم للمرة الأولى في العالم، والذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان إن الهدف من تنظيم السعودية لكأس موسم الرياض هو تحويل السعودية إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 2030 وتنويع صور السياحة بهذا البلد على صعيد الرياضة والفن وغيرها من الفنون لهدف تحقيق جميع المكتسبات وإشباع رغبات الجميع في كل ألوان الترفيه.

وشكلت صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي لحظة تاريخية لكرة القدم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بعدما أصبحت السعودية أول دولة خارج القارة الأوروبية تنجح في الاستفادة من خدمات النجم العالمي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وضمه إلى أنديتها، ولا شك أن حضور مثل هذا اللاعب سيسهل استقطاب نجوم آخرين، وهذا سيعزز سمعة الكرة السعودية، والتي سجلت حضورا لافتا في مونديال كأس العالم بقطر.

فيما ذكر الناقد الرياضي سامي الحريري أن تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية الرياضية وجلب نجوم العالم للمملكة بلا شك يعطي انطباعا وتصورا كبيرا عن السعودية ومدى تطورها في شتى المجالات، فجميع عشاق كرة القدم في أنحاء العالم شاهدوا بطولة كأس موسم الرياض بحضور نجوم كرة القدم وغيرهم من نجوم الوطن الذي أصبح في ظل دعم القيادة قبلة لكل الرياضيين، فاليوم نعيش في الرياضة السعودية في مرحلة جديدة من صناعة التميز وإطلاق المبادرات بما يحقق تنمية شاملة للقطاع الرياضي في المملكة لتحقيق رؤيتها وتأكيد تميز المملكة في تنظيم المناسبات العالمية على أرضها.