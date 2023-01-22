نجوم عمان والعراق يتصدرون التشكيلة الذهبية للمنتخب الخليجي

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وضمت تشكيلة المنتخب الخليجي الذهبي: في حراسة المرمى إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عمان، الذي تم اختياره أفضل حارس مرمى بالبطولة، وفي خط الدفاع اختير أمين بن عدي من منتخب البحرين، وعلي فائز من منتخب العراق، وهمام الأمين من منتخب قطر، وأحمد الخميسي من منتخب عمان.وفي خط الوسط: حارب السعدي، وصلاح اليحيائي من منتخب عمان، وإبراهيم بايش وماجد عطوان من منتخب العراق. وفي خط الهجوم: علي أسد من منتخب قطر، وأيمن حسين من منتخب العراق (هداف البطولة).
وأشاد سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، بالجهود التي بذلتها لجنة الاستفتاء الفنية، والتي ضمت أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الخليجية الموجودة بالبصرة، مشيرا إلى أن الاستفتاء وضع على أعلى المعايير الفنية، وشهدت قائمة المنتخب الخليجي الذهبي منافسة كبيرة، إذ بلغ عدد اللاعبين المرشحين (39 لاعبا)، والفروقات تكاد تكون متساوية.
وقال الحبسي، إن الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي اعتاد على تنظيم أكبر استفتاء لاختيار المنتخب الخليجي الذهبي منذ 2014، انطلاقا من خليجي الرياض، مرورا بجميع دورات الخليج، ووصولا إلى خليجي البصرة.
وبلغ عدد اللاعبين الذين تم ترشيحهم للاستفتاء الخليجي لاختيار المنتخب الخليجي الذهبي (39 لاعبا) من مجموع اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم الخليجية الـ8.
أكثر اللاعبين حصولا على الأصوات:
- أيمن حسين
- منتخب العراق (10 أصوات)
- حارب السعدي
- منتخب عمان (7 أصوات)
- صلاح اليحيائي
- منتخب عمان (7 أصوات)
- إبراهيم بايش
- منتخب العراق (6 أصوات)
- إبراهيم المخيني
- منتخب عمان (6 أصوات)
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