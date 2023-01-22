ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على مان يونايتد.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فاز آرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز في الدقيقتين 17، و59 على التوالي لصالح مانشستر يونايتد، بينما أحرز أهداف آرسنال كل من إدواردو نيكيتاه (هدفين)، وبوكايو ساكا في الدقائق 24، 53، و90 على التوالي.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة سجلها النرويجي هالاند، في الجولة ذاتها.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي مانشستر يونايتد فى المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على مان يونايتد:

1 - آرسنال 50 نقطة.

2 - مانشستر سيتي 45 نقطة.

3 - مانشستر يونايتد 39نقطة.

4 - نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.

5 - توتنهام 33 نقطة.

6 - برايتون 31 نقطة.

7-فولهام 31 نقطة.

8 - برينتفورد 30 نقطة.

9 - ليفربول 29 نقطة.

10 - تشيلسي 29 نقطة.

11- أستون فيلا 28 نقطة.

12 - كريستال بالاس 24 نقطة.

13 - نوتينجهام فورست 21 نقطة

14 -ليستر سيتي 18 نقطة.

15- ليدز 18 نقطة.

16 -وست هام 15 نقطة

17- وولفرهامبتون 17 نقطة

18 - بورنموث 16 نقطة.

19 - إيفرتون 15 نقطة.

20 - ساوثهامتون 15 نقطة.

قائمة الهدافين:

سجل إيرلينج هالاند هاتريك (ثلاثة أهداف) في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب موليناو.

ثلاثية هالاند، قادته لتعزيز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 25 هدفًا، بفارق 10 أهداف عن الثاني هاري كين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هاتريك هالاند أمام ولفرهامبتون

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 25 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 15 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 13 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفا.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 9 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 9 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.