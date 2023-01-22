مرتضى منصور يحسم مصير فيريرا ويرفض استقالة نجله أمير

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال اجتماعه، الأحد، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدوري.

وترددت أنباء، أن الزمالك سيقيل فيريرا، عقب خسارة الفريق الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما قرر مجلس الإدارة رفض الاستقالة التى تقدم بها أمير مرتضى منصور، من منصبه كمشرف عام على الكرة بالنادى الأبيض.

من جانبه، قال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه الأحد: "أمير مرتضى مصمم على الاستقالة من الزمالك. مجلس الإدارة صوت بالاجماع على رفض استقالة أمير مرتضى".

عن موقف فيريرا، قال مرتضى "هذا الرجل أخذ صلاحيات لم يأخذها أي مدرب من قبله ومنذ أن جاء للزمالك لا أتحدث معه عن عدم مشاركة أي لاعب".

وأضاف "من الممكن أن أتحمل فيريرا في مباراة أو مباراتين، ولكن لن أتحمله في ضياع بطولات".

مرتضى أوضح "هناك تغييرات كثيرة في تشكيل الزمالك. التحكيم أيضا له دور رئيسي في نتائج الزمالك المتراجعة خلال الفترة الماضية".

رئيس الزمالك استمر في هذا الصدد "قرار مجلس الإدارة بشأن مستقبل فيريرا مع الزمالك سيتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو في الدوري".

وأتم "مجلس إدارة الزمالك اتخذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا أيا كانت النتائج في المباريات الثلاثة المقبلة".