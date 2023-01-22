شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما بعد الانتقال للحزم السعودى: أسأل الله التوفيق فيما هو قادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، المنتقل حديثا إلى نادى الحزم السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، على إعلان نادى الحزم عن التعاقد معه.

ونشر يوسف إبراهيم أوباما، عبر حسابه على "فيس بوك"، صورتين له بقميص الحزم معلقا عليهما: "أسأل الله التوفيق فيما هو قادم".

ووقّع يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على عقود انتقاله إلى نادى الحزم السعودى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور بنية البيع، بعدما اتفق مسئولو الناديين على كافة الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

وفى سياق متصل، وجه يوسف أوباما رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، ملمحا إلى اقتراب رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب يوسف أوباما: "‎جماهير الزمالك العظيمة أطلب منكم الدعاء لى بالتوفيق والنجاح، على أعتاب خوض تجربه جديده في حياتي المهنيه كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي، ولن يتغير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميلة ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتي سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن أنساه وهو وسام على صدري".