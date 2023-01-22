شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يجرى جراحة الصليبى بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى كريم فؤاد، لاعب الأهلي، جراحة الرباط الصليبي في النمسا اليوم الأحد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري.

وحرص محمود كهربا لاعب الأهلي على التواصل مع كريم فؤاد بعد إجراء العملية الجراحية للاطمئنان عليه عبر خاصة الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، أن كريم فؤاد لاعب الفريق سافر صباح اليوم، الأحد، إلى النمسا برفقة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي؛ استعداداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وقام الدكتور أحمد أبوعبلة بالتنسيق الكامل مع الطبيب كريستيان فينك الذى يجري جراحة الرباط الصليبي للاعب، وقال أبوعبلة إن هناك متابعة مستمرة مع الدكتور وفائى والطبيب الذى يجرى جراحة الصليبي لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالعملية.

وتعرض كريم فؤاد مؤخرا لقطع فى الرباط الصليبي للركبة ويتواجد فى النمسا بداية من اليوم لتجهيزه لإجراء جراحة الرباط الصليبي.