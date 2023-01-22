شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 22 / 1 / 2023.. الزمالك خامسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد فريق المقاولون العرب إلى المركز الرابع بترتيب جدول الدوري المصري بعد فوزه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ووصل المقاولون العرب للنقطة 27 في ترتيب الدوري ويدخل المربع الذهبي على حساب فريق الزمالك الذي تراجع إلى المركز الخامس وخرج من المربع الذهبي، بعدما توقف رصيده عند 26 نقطة بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي أمس السبت بثلاثية نظيفة.

وابتعد فريق الأهلي بصدارة الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، فيما حل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق الأهداف عن المقاولون الذي يتساوى معه في عدد النقاط وحل في المركز الرابع.

واصل فريق المقاولون سلسلة انتصاراته بالدورى محققا الفوز على الداخلية 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر فى افتتاحية الجولة الخامسة عشرة للدورى. تقدم بركات إبراهيم مدافع الداخلية لفريقه فى الدقيقة الـ10، وتعادل جون أوكلى مهاجم المقاولون بالدقيقة 54، وأحرز ممادو نياس الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. بهذه النتيجة يرتقى المقاولون العرب للمركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، على حساب الزمالك الذى أصبح فى المركز الخامس. أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه ثنائى الداخلية كليتشى في الدقيقة 37، ومحمود طلعت في الدقيقة 75، وهو ما جعل المقاولون يتحكم في المباراة، قابله دفاع محكم من لاعبى الفريق الشرطى ورغم استبسال لاعبى الأخير إلا أن المقاولون العرب نجح في خطف الثلاث نقاط في الزفير الأخير من المباراة ليواصل نجاحاته ويدخل المربع الذهبى للمرة الأولى منذ فترة.

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقة في البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، حتى مباراة فاركو الأخيرة في الدور الأول بالدورى رغم الأنباء التي خرجت أمس، بشأن رحيله عن الفريق بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. كما قرر مجلس الإدارة رفض الاستقالة التى تقدم بها أمير مرتضى منصور، من منصبه كمشرف عام على الكرة بالنادى الأبيض، وعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعًا اليوم.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على الزمالك أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

واجتمع كولر بالجهاز الفني المعاون في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.